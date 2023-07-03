Симферополь, 3 июля, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Длина автомобильной пробки на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края достигла девяти километров, сообщил 3 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Юрий Березнюк/ТАСС Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 20:00 пробка 9 км, время ожидания до 6 часов», — написал он в своём Telegram-канале.

В обратном направлении, по словам министра, затор в это же время составлял 0,2 км, время ожидания в очереди сократилось до 15 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на Крымском мосту в ближайшее время планируется организация дополнительных пунктов досмотра. По его словам, туристическая отрасль в Крыму полностью готова к приёму большого количества туристов.

Утром в понедельник, 3 июля, длина дорожного затора на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края достигала 13 км. Добровольцы, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения помогают людям, ожидающим проезда через Крымский мост. Водителям и пассажирам раздают воду. На подъезде к мосту установлены биотуалеты. На месте работают спасатели.