Тель-Авив, Израиль, 3 июля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. КТО Израиля в палестинском Дженине на Западном берегу реки Иордан будет продолжаться до тех пор, пока её цели не будут достигнуты. Об этом сказал 3 июля на мероприятии, организованном американским посольством в Израиле по случаю Дня независимости США, премьер страны Биньямин Нетаньяху.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, в последнее время Дженин стал «пристанищем для террористов» и власти Израиля не намерены с этим мириться.

«Армия со всей решимостью действует в Дженине. Ликвидируют и арестовывают террористов, уничтожают их штабы и склады. Принцип, которым мы руководствуемся, прост: любому, кто убивал израильтян или замышляет подобное, место либо в тюрьме, либо в могиле», — заявил премьер.

Он добавил, что операция «Дом и сад» будет продолжаться, пока задание не будет выполнено.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 июля в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале проведения масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан.

Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков в Дженине, которая якобы использовалась для планирования террористических нападений.

В ходе ночной операции израильских силовиков в Дженине погибли четыре палестинца.

Нетаньяху ранее провел оперативное совещание с руководством армии и силовых структур, на котором обсуждался ход операции.