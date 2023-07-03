Хельсинки, 3 июля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Финляндия начала модернизировать железную дорогу, связывающую её со Швецией, для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Россией, пишет 3 июля Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, до февраля 2022 года модернизация железной дороги оценивалась в 41 млн долларов и не имела экономической целесообразности. «Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня 2022 года НАТО официально пригласило Финляндию, а также Швецию вступить в альянс. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс (НАТО) 3 апреля.

В МИД России заявили, что Москва предпримет ответные шаги в связи с вступлением Финляндии в НАТО. В ведомстве подчеркнули, что теперь длина общей границы России со странами альянса выросла более чем в два раза, что является кардинальным изменением обстановки в регионе. В МИД добавили, что присоединение Финляндии к НАТО, вероятно, негативно отразится на российско-финляндских двусторонних отношениях.