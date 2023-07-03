Калуга, 3 июля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. 1 июля, в День ветеранов боевых действий, в Калуге открыли памятник защитникам Отечества — в «Афганском» сквере на постаменте была установлена боевая машина пехоты БМП-2. В торжественной церемонии приняли участие руководители города, депутаты Гордумы, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители ветеранских организаций, юнармейцы, школьники и жители города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли памятник защитникам Отечества

«Это памятник тем, кто встал на защиту Родины, отстаивал интересы нашей страны за её пределами, боролся с террористами и бандитами, и тем, кто сейчас сражается за свободу и независимость России с поднявшим голову нацизмом, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. — В Калуге бережно хранят традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной войны, сейчас их дело продолжают участники локальных конфликтов и специальной военной операции. Калужане свято чтут подвиг всех защитников Отечества. Поздравляю с праздником всех ветеранов боевых действий, желаю здоровья, счастья и благополучия! Вечная память и вечная слава всем павшим за Родину! А нашим ребятам на передовой — только победы!».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли памятник защитникам Отечества

Как рассказал руководитель региональной организации инвалидов войны «ВоИн» Александр Голуб, на боевой машине, установленной в сквере защитников Отечества, российские солдаты участвовали в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе и Украине. Сильно повреждённая в боях БМП была отреставрирована и решением министерства обороны передана Калуге.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли памятник защитникам Отечества

«Эта легендарная боевая машина была и остаётся надёжным спутником наших воинов. Она прошла войны в Афганистане и Чечне, а сегодня верой и правдой служит нашим ребятам в ходе специальной военной операции», — подчеркнул депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли памятник защитникам Отечества

Собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.