Тайбэй, 3 июля, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс получила $115 тысяч за визит на Тайвань в мае 2023 года. Об этом 3 июля пишет тайваньское издание Taiwan News.

Иван Шилов ИА Регнум Лиз Трасс

«Бывшему премьер-министру Британии Лиз Трасс заплатили более 3,58 миллионов тайваньских долларов (115 тысяч долларов США) за четырехдневный визит на Тайвань», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит британского политика включал в себя четырёхчасовое выступление и встречи с различными государственными деятелями Тайваня, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Издание подчеркивает, что по сравнению с другими бывшими британскими премьерами, Трасс получила гораздо меньше за свои выступления. Лидером является Тереза Мэй, заработавшая в среднем $23,8 тысячи за выступление длительностью в один час.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая Трасс прибыла с визитом на Тайвань. Отмечалось, что она стала первым британским политиком, посетившим остров за последние 27 дней.

Посольство Китая в Лондоне заявило, что этот визит является политическим шоу и очередной провокацией. В заявлении было сказано, что приезд Трасс вызвал сильное возмущение среди китайского народа, подобные действия имеют высокий риск привести к конфронтации и спровоцировать эскалацию напряжённости в регионе.