Киев, 3 июля, 2023, 21:24 — ИА Регнум. ВС России нанесли удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах, сообщил 3 июля украинский президент Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

В своём вечернем обращении он отметил, что в результате этих ударов есть раненые и погибшие.

Какие-либо другие подробности Зеленский не привёл, выразив сожаление, что у Украины пока нет достаточного количества качественных систем ПВО.

Ранее украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в городе Сумы жители услышали звуки взрывов.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву Запорожье и пригородах.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по хранилищу топлива ВСУ в районе города Запорожье. Он отметил, что в течение суток российские войска поразили 85 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях и военную технику в 102 районах.