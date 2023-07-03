Курск, 3 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Село Троицкое Курской области подверглось повторному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал», — написал Старовойт.

Он добавил, что разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки. Кроме того, сильные повреждения нанесены газовой трубе, ущерб причинён двум автомобилям.

Глава региона отметил, что жителям окажут поддержку в восстановлении, специалисты начнут ремонтные работы, как только появится возможность.

Как передавало ИА Регнум, Старовойт сообщил, что деревня Елизаветовка Глушковского района осталась без электричества в результате обстрела со стороны ВСУ. Недалеко от населённого пункта насчитали семь прилётов.