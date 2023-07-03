Вашингтон, 3 июля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг из пятисот богатейших людей на планете по версии индекса миллиардеров Bloomberg.

По данным опубликованной 3 июля статистике, состояние Маска оценивается в $234 млрд. За первое полугодие 2023 года его состояние взлетело на $96,6 млрд.

На втором месте в рейтинге следует владелец французской империи предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. Его уровень богатства Bloomberg оценил на уровне $200 млрд. Рост за первое полугодие составил $38,2 млрд.

По темпам прироста благосостояния рейтинг возглавил Маск, на втором и третьем местах — основатель корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг (рост на $58,9 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос ($47,4 млрд).

Отмечается также, что каждый из членов индекса миллиардеров Bloomberg зарабатывал в среднем $14 млн в день на протяжении последних шести месяцев. А совокупное состояние 500 богатейших людей планеты выросло с начала года уже на $852 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2022 года по версии журнала Forbes Илон Маск уступил первое место в списке самых богатых людей мира Бернару Арно.

В марте 2023 года Bloomberg опубликовал рейтинг совокупного состояния богатейших российских бизнесменов. По информации агентства, самым богатым стал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин ($28,5 млрд), с начала года он уменьшил состояние на $94,2 млн. На втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($25,1 млрд), его состояние увеличилось на $516 млн. Третью строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин ($20,8 млрд), его состояние возросло на $905 млн.