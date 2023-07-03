Москва, 3 июля, 2023, 20:45 — ИА Регнум. Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации, заявила 3 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит Telegram-канал ведомства.

Дарья Антонова ИА Регнум Мария Захарова

«Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры генконференции — без скрупулёзной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов», — отметила она.

Прежде всего, по словам Захаровой, это касается полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации. Она напомнила, что Вашингтон — крупнейший должник ЮНЕСКО (свыше 600 млн долларов). Теперь же, подчеркнула официальный представитель российского МИД, США получили полноправное членство в обмен на обещание обратиться в Конгресс США с просьбой рассмотреть вопрос внесения начисленного платежа в 2024 году и погашения накопленной задолженности.

«Одним словом, Вашингтон в характерном для себя ключе продолжает жить в долг — теперь за счет ЮНЕСКО», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении страны выйти из организации и намерении создать постоянную миссию наблюдателей. Начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт тогда объяснила этот шаг ростом задолженностей в организации, необходимостью реформ и «антиизраильской предвзятостью» ЮНЕСКО. 31 декабря 2018 года Вашингтон прекратил своё членство в организации.

В марте 2023 года американские власти заявили о планах вернуть страну в ЮНЕСКО. 11 июня портал Axios распространил информацию о том, что США уведомили организацию о решении восстановить членство.

30 июня участники внеочередной сессии Генеральной конференции организации ООН проголосовали за возвращение Соединённых Штатов в ЮНЕСКО.