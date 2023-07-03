Москва, 3 июля, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Около 1,1 млрд рублей получит дополнительно в свой резервный фонд правительство РФ за счёт экологических штрафов. Об этом 3 июля сообщили в правительстве.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что источником увеличения резервного фонда станут дополнительные доходы, которые будут получены от возмещения вреда, причиненного водным объектам.

Эти средства планируется использовать для реализации мероприятий по защите территорий от негативного воздействия в районе озера Байкал и на Дальнем Востоке, а также для обеспечения стабильности экономики в условиях санкций.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил правительству при участии общественной организации «Деловая Россия» разработать предложения об изменении мер валютного регулирования с учётом внешнеполитической ситуации. Также глава государства поручил рассмотреть возможность внедрения для отдельных видов юридических лиц, закупающих товары, услуги и работы, возможности предоставления услуг по отсрочке платежа (факторинга).