Мелитополь, 3 июля, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли поликлинику в селе Новомихайловское в Черниговском районе Запорожской области, сообщили 3 июля в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Повреждена кровля поликлиники. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области ВСУ ввели резервы на ореховском участке линии фронта, но российские военные отражают попытки штурма. По его словам, ВСУ при поддержке танков и под прикрытием артиллерии идут на штурм в районе села Работино с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак.

Также Рогов сообщал, что украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления на запорожском направлении. По его словам, оно может начаться в ближайшие дни. Глава движения уточнил, что ВСУ могут начать главный удар для прорыва на любом из участков фронта.