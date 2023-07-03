Краснодар, 3 июля, 2023, 20:18 — ИА Регнум. В Краснодаре предотвращено убийство оперуполномоченного уголовного розыска, которое заказала 82-летняя пенсионерка, сообщила 3 июля пресс-служба городского УМВД в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Жительница Краснодара заказала убийство полицейского, пообещав исполнителю 1 млн рублей. В качестве оружия она выбрала обрез ружья. Правоохранители инсценировали убийство коллеги и сделали постановочные фотографии, которые исполнитель и передал пенсионерке. После чего женщина передала псевдокиллеру часть денег и была задержана полицейскими.

«В квартире подозреваемой оперативники обнаружили обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также более 1 800 000 рублей», — сказано в сообщении.

Мотив пенсионерки при этом краснодарское МВД не указало.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге приговорили к лишению свободы Александра Красавина, который решил избавиться от бывшей супруги и необходимости платить за свою дочь алименты, наняв знакомого для убийства бывшей жены.

Сообщалось, что 55-летний Красавин решил устранить свою бывшую супругу в 2020 году. Как доказало следствие в суде, мужчина заплатил 500 тыс. рублей аванса своему знакомому, чтобы тот убил женщину. Однако исполнитель решил не выполнять заказ, а сообщил о нём полиции. В результате женщину удалось спасти, а злоумышленника — задержать.