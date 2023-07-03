Лондон, 3 июля, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович одержал победу над представителем Аргентины Педро Качином в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 2 часа и 14 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4).

Александар Джорович/РИА Новости Теннисист Новак Джокович

Джокович 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника десять эйсов, три ошибки на подаче и один брейк из трёх.

Во втором круге Джокович, который является действующим победителем Уимблдона, сыграет с австралийским теннисистом, 70-й ракеткой мира Джорданом Томпсоном.

Джокович одержал 29-ю победу подряд на Уимблдоне. Это четвёртая по длине серия в истории турнира. Больше только у американца Пита Сампраса (31), швейцарца Роджера Федерера (40) и шведа Бьорна Борга (41).

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист, 50-я ракетка мира Аслан Карацев одержал победу над представителем Франции Лукой Ван Ашем в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча прерывалась из-за дождя и продолжалась 3 часа и 23 минуты. Карацев победил со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4.