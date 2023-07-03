Мадрид, 3 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Будущее Евросоюза невозможно представить без Украины. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 3 июля в Мадриде на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Иван Шилов ИА Регнум Украина

По её словам, необходимо обсуждать, как будет выглядеть новый Евросоюз, какие у него будут сильные стороны. Обсуждения требуют и новый механизм принятия решений, и распределение общих бюджетных средств, и общие программы для реализации в ЕС.

«Можем ли мы представить себе ЕС без Украины или без стран Балкан, которые останутся под влиянием России или Китая? Невозможно!» — ответила фон дер Ляйен на вопрос о будущем содружества.

Пресс-конференция в Мадриде была посвящена началу председательства Испании в Совете ЕС, которое продлится до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля, в первый день председательства Испании в Совете Евросоюза, премьер-министр Педро Санчес прибыл на Украину. Он выразил солидарность с Киевом и пообещал поддержку со стороны Мадрида на протяжении всего срока, пока она будет нужна.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предположил, что Испания за время председательства в Совете Евросоюза сможет приблизить вступление Украины в ЕС. При этом он напомнил, что киевским властям необходимо выполнить поставленные союзом условия.