Ростов-на-Дону, 3 июля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Около 92,5 млн рублей составил ущерб, нанесённый дорожно-транспортной отрасли Ростова-на-Дону и коммунальной технике во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом 3 июля сообщили в городской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«По предварительным расчётам, в дорожно-транспортной отрасли сумма ущерба составила 28,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также пострадало пять единиц специализированной коммунальной техники, на восстановление которой требуется 63,7 млн рублей.

По словам главы администрации Алексея Логвиненко, были выявлены дефекты дорожного полотна площадью 12 тыс. кв. м и 210 кв. м тротуаров. Кроме того, частично пострадали трамвайные пути.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа в России 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности вооружённых сил присяге и воинскому долгу. Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе четыре человека пострадали во время действия режима контртеррористической операции из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». Кроме того, повреждено более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобилей.