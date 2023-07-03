Мелитополь, 3 июля, 2023, 19:31 — ИА Регнум. В Запорожской области ВСУ ввели резервы на ореховском участке линии фронта, но российские военные отражают попытки штурма. Об этом 3 июля заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они ввели резервы в действие. Произошла переброска личного состава и военной техники, которые они бросают в атаку волна за волной. Ситуация там горячая. Идут интенсивные бои», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов отметил, что ВСУ при поддержке танков и под прикрытием артиллерии идут на штурм в районе села Работино с целью прорвать линию обороны и попытаться захватить город Токмак.

При этом он подчеркнул, что российские войска отражают постоянные штурмы ВСУ, а Работино находится под контролем ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ потеряли около 20 тысяч человек после начала наступления на территории региона. По его словам, на ореховском направлении обстановка остаётся напряжённой. Он добавил, что у Киева нет достижений, несмотря на значительные потери. Российские военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп и отбрасывают противника на исходные позиции.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения. По его словам, в течение месяца российские средства противовоздушной обороны перехватили 158 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, 25 ракет Storm Shadow ВСУ и 386 беспилотников.