Москва, 3 июля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. На Крымском мосту в ближайшее время планируется организация дополнительных пунктов досмотра, заявил 3 июля в эфире телеканала «Россия-24» спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА Регнум Крымский мост

По его словам, для решения проблемы автомобильных очередей принимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, с одной стороны, и, с другой стороны, справиться с наплывом, организовать дополнительные места контроля, досмотра.

«Сейчас все активно над этим работают. Думаю, в ближайшее время решение этого вопроса уже будет», — сказал Константинов.

По его словам, туристическая отрасль в Крыму полностью готова к приёму большого количества туристов.

«Полуостров готов и ждёт, все операторы рынка с нетерпением ждут туристов. Это часть нашей экономики — у нас нет газа и нефти, но туристическая отрасль и природа — это то, что у нас есть», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА Регнум, утром 3 июля длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. В Минтрансе проинформировали об очередях из-за увеличения потока автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

Также отмечалось, что количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено. В Минтрансе стараются остановить рост очереди и оптимизировать проверку автомобилей.