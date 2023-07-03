Рига, 3 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Латвия с 4 июля возобновит приём заявлений на визы у россиян, родственники которых проживают в ЕС, сообщила 3 июля пресс-служба латвийского МИД.

Иван Шилов ИА Регнум Латвия

Как сказано в сообщении, которое приводит портал Delfi, министерство иностранных дел Латвии возобновит приём заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом.

В частности, на получение виз смогут подавать документы близкие родственники граждан и неграждан Латвии, члены семей граждан стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, а также лица, претендующие на визу по гуманитарным соображениям.

В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально. Кроме того, заявитель должен будет с помощью документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Латвия прекратила приём заявлений у россиян о выдаче любых типов виз. В МИД Латвии объяснили такое решение «непредсказуемой» ситуацией в России. Документы, которые уже приняли на рассмотрение до 25 июня, пройдут необходимые процедуры.