Москва, 3 июля, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Крымские отели не будут применять санкции к туристам, которые задержались из-за пробки на подъезде к Крымскому мосту. Об этом 3 июля заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Иван Шилов ИА Регнум Крым

«Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены», — сказал Уманский.

По его словам, туристическая отрасль подтверждает свою готовность идти навстречу людям, которые вынужденно задерживаются в дороге.

Уманский выразил надежду, что власти Крыма примут необходимые меры для устранения проблемы. По его словам, её можно решить путём оптимизации и настраивания организационных процессов.

Как сообщало ИА Регнум, утром 3 июля длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края увеличилась до 13 км. Ранее в Минтрансе проинформировали об очередях из-за увеличения потока автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.

Также отмечалось, что количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличено. В Минтрансе стараются остановить рост очереди и оптимизировать проверку автомобилей.