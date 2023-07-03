Москва, 3 июля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Шоумен, продюсер и актёр Сергей Светлаков заключил контракт с «Газпром-медиа развлекательное телевидение» и теперь будет эксклюзивно сотрудничать с телеканалом ТНТ, сообщили 3 июля в пресс-службе канала.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актёр Сергей Светлаков

По условиям соглашения с 1 июля комик будет работать на ТНТ эксклюзивно как актёр и телеведущий, а также станет рекламным лицом канала. Кроме того, Светлаков будет сотрудничать с ТНТ как продюсер, сказано в релизе, который приводит ТАСС.

Директор телеканала ТНТ, управляющий директор ГПМ РТВ Тина Канделаки в своём Telegram-канале подтвердила, что Светлаков возвращается на ТНТ.

«Он родом из того самого ТНТ, которое создало нынешний юмор на ТВ. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала», — написала она.

Светлаков сотрудничал с ТНТ около десяти лет перед тем, как перейти на СТС. Он снимался в таких шоу, как «Наша Russia», Comedy Club, «Танцы» и «Comedy Баттл».

Артист также успел сняться во многих других проектах. Один из них — нашумевший многосерийный фильм «Ёлки». В последней части этого фильма, которая вышла в декабре 2022 года, Светлаков, как и его бессменные коллеги — Иван Ургант и Дмитрий Нагиев, не стал принимать участие.