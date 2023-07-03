Москва, 3 июля, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Когда конфликт на территории Украины завершится, Европейскому союзу и остальным странам НАТО будет уже не до Киева и его перспектив присоединения к Североатлантическому альянсу, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА Регнум Силы ОДКБ

Об этом он 3 июля заявил корреспонденту ИА Регнум, анализируя высказывание министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Дипломат рассказал, что большинство его коллег из стран ЕС согласны: до тех пор, пока на территории Украины идёт конфликт, не приходится говорить о присоединении Киева к НАТО.

Водолацкий сообщил, что к тому моменту, когда боевые действия на территории Украины прекратятся, националистической Украины уже не будет. Будет строиться новое государство, и займутся этим те граждане, которые «не приемлют национализм и укрофашизм».

«И естественно, после завершения специальной военной операции произойдёт то, о чём говорил наш президент, — денацификация и демилитаризация Украины. Эту задачу мы выполним — в этом не стоит сомневаться. Поэтому Украина после этого никогда не будет в НАТО. Потому что она будет в ОДКБ», — убеждён Водолацкий.

По его мнению, когда сегодня европейские министры иностранных дел кулуарно рассуждают о нежелательности включения Украины в НАТО, они учитывают мнение своих сограждан. Между тем, как заметил Водолацкий, любой социологический опрос в любой стране показывает: от 60% до 70% респондентов категорически не приемлют участия их страны в конфликте на Украине. Кроме того, рядовые граждане видят, как государства ЕС теряют суверенитет, что оборачивается нанесением ущерба их экономикам.

«Потеряв российский рынок, они уже лишились огромных доходов», — напомнил Водолацкий.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, могут ли США форсировать вступление Украины в НАТО, парламентарий заметил, что такого поворота событий исключать нельзя, если принять во внимание неадекватность президента США Джозефа Байдена и его готовность принимать решения, инспирированные членами Бильдербергского клуба.

Ранее Сийярто, выступая на пресс-конференции, рассказал, что большинство министров иностранных дел Европейского союза в личных разговорах признаются: Украина может забыть о приобретении членского билета НАТО до тех пор, пока на её территории разворачивается военный конфликт. Однако, по словам Сийярто, когда речь заходит о публичных выступлениях, его коллеги предпочитают говорить иначе.

Между тем руководство самого НАТО предпочитает сулить Украине неконкретные перспективы. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Киеву «сильный сигнал поддержки», который будто бы прозвучит на предстоящем саммите этого военного блока в Вильнюсе. Более того, он даже заявил об «открытых дверях альянса», но уточнил, что пока следует сосредоточиться на военной помощи Украине.

До этого киевскому режиму и вовсе пообещали некие «сюрпризы», которые ждут Украину на этом саммите. Об этом, в частности, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По её словам, НАТО — это единственная гарантия безопасности Украины.

В Госдуме эти слова Каллас интерпретировали как готовность альянса сконструировать для Киева какую-нибудь дорожную карту по вступлению в НАТО когда-нибудь в будущем, а пока его будут призывать продолжать боевые действия.

Для таких прогнозов есть основания, так как о дорожной карте, к примеру, ещё в мае 2023 года говорил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он констатировал, что пока вступление Украины в НАТО невозможно и что для «приближения» к натовским стандартам киевскому режиму нужна «дорожная карта» для наращивания военного потенциала.

С аналогичным умозаключением выступила и обещавшая Киеву сюрпризы Каллас, которая, впрочем, признала, что НАТО не может игнорировать заявку Украины на вступление в альянс и, стало быть, должно дать Киеву побольше боеприпасов.

Осознают это и на Украине. Так, глава её минобороны Алексей Резников заявил, что Киеву не предложат войти в состав НАТО, пока он ведёт боевые действия.