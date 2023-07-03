Варшава, 3 июля, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Украина в ближайшие недели получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 от Германии и Дании, заявил 3 июля в интервью польской газете Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Десятки боевых танков Leopard 1 A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут на Украину в ближайшие недели», — сказал, в частности, он. Писториус добавил, что на сегодняшний день Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в сфере поставок техники, и является одной из стран, которая обучает украинских военных.

Ранее сообщалось, что Германия и Польша не смогли договориться о стоимости ремонта и обслуживания переданных Киеву танков Leopard. Спор ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, производящие танки, с польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), на котором планируют ремонтировать бронетехнику. Стороны до сих пор не заключили контракт, хотя в Польшу уже доставили несколько танков, которые нуждаются в ремонте.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard «прекрасно горят», как это и предполагалось. Российский лидер отметил, что Запад выгреб со складов всё оружие для Украины, осталось только в Южной Корее и Израиле, но и это скоро закончится.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный до этого признал, что часть поставленных Киеву западных танков, включая немецкие Leopard, ВСУ потеряли в ходе попыток контрнаступления. По его словам, на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень.