Симферополь, 3 июля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Многокилометровые пробки на подъезде к Крымскому мосту были вызваны большим числом путешественников и масштабными проверками, в ходе которых досматривают даже детей. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказала Светлана, туристка, отправившаяся с семьёй в Крым на отдых.

Кадр из видео Пробка у Крымского моста

Утром 3 июля в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Темрюкском районе на подъезде к пунктам досмотра на Крымском мосту длина автомобильной пробки достигла уже 13 км. Время ожидания в очереди превышает пять часов. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что готовы идти на встречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Как отметил президент РСТ Илья Уманский, отели Крыма не будут применять санкции к туристам, задержавшимся из-за пробки, а потерянные средства вернут пострадавшим.

Собеседница ИА Регнум рассказала, что вместе с семьёй решила отправиться в отпуск в Крым из-за низких цен, которые сейчас предлагают на курорте, и удобной дороги через мост. Однако Светлана никак не могла представить, что на подъезде к Крымскому мосту её семье придётся потерять шесть часов.

«В пробку мы попали примерно в час ночи на подъезде к пунктам досмотра. И простояли там всю ночь, до семи утра! Это было ужасно», — поделилась она.

Девушка отметила, что наблюдался большой ажиотаж именно из туристов. Граждане целыми семьями вместе с маленькими детьми отправились на отдых. «Особенностью» проверок этого года, как рассказала Светлана, стали досмотры абсолютно всех пассажиров автомобилей, даже маленьких детей, чего, по словам собеседницы, не наблюдалось ранее.

«В прошлом году просили выйти на досмотр только родителей, — рассказывает девушка. — В этом — пришлось выйти ещё мне и двум младшим сёстрам, хотя они маленькие, ещё в школе учатся. Всех разбудили, подняли, всё строго. Перерыли абсолютно весь багаж. Досматривали его на ленте и так ещё руками».

По словам девушки, из-за продолжительной пробки вдоль дороги поставили биотуалеты, волонтёры помогали обеспечивать автомобилистов водой. Светлана также отметила, что хоть они с семьёй и планировали приехать в Крым ещё ночью, тем не менее задержка в дороге никак не повлияла на их отдых и аренду жилья. Курортный домик они сняли заранее, а его хозяева спокойно восприняли вынужденное опоздание. По мнению девушки, ситуация, конечно, могла бы быть не такой спокойной, если бы, например, они бронировали номер в отеле, где сотрудники не всегда готовы пойти на встречу припозднившимся клиентам.

О пробках у подъезда к Крымскому мосту стало известно 1 июля. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что очередь пред Крымским мостом в этот день составляла 9 км. Для помощи водителями был задействован аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Министерство транспорта России увеличило количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края.