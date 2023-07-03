Москва, 3 июля, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не совершает серьёзных ошибок, чего нельзя сказать о западных политиках, заявил 3 июля бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Разница между Путиным и нами заключается в том, что, какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они всё равно выглядят пустяковыми», — считает эксперт.

По его словам, Запад полагал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против неё санкции, однако просчитался. Макгрегор отметил, что заводы в РФ в настоящий момент работают 24 часа в сутки, создавая ракеты и технику, которые, как считали на Западе, быстро кончатся без шансов на восполнение запасов.

Также экс-советник главы Пентагона заявил, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.

Ранее Макгрегор заявлял, что президент США Джозеф Байден может не дотянуть до конца текущего года. «Очевидно, что он просто картонная фигура. Другие люди суют ему бумажки со словами. Он сам на пределе своих возможностей», — указал он.

Кроме того, он считает, что ситуация в конфликте на Украине для президента Владимира Зеленского всё ухудшается, потому что украинские войска находятся на грани развала. По его словам, украинская армия полностью деморализована, также имеется огромное количество случаев сдачи солдат ВСУ в плен и бегства с поля боя.