Москва, 3 июля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Некоторые страны Запада угрожают арабским государствам санкциями за возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, говорится в сообщении спецслужбы.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Нарышкин

По его словам, англосаксы намерены подкрепить свои козни мощной медийной кампанией и показать странам арабского мира, что они совершили «стратегическую ошибку», когда решили возобновить диалог с Асадом.

«Несогласным с таким подходом прямо угрожают санкциями», — цитирует РИА Новости сообщение СВР.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Сирии вернули членство в Лиге арабских государств (ЛАГ). Страну исключили из ЛАГ в 2011 году после антиправительственных выступлений, впоследствии спровоцировавших полномасштабную войну с иностранной интервенцией.

В том же месяце, впервые с 2010 года, Асад принял участие в саммите ЛАГ в саудовской Джидде. Эксперты назвали визит сирийского лидера в Джидду символической точкой в окончании гражданской войны, свидетельством восстановления международной легитимности Асада как главы сирийского государства и прекращения изоляции Дамаска.

Приглашением Асада на саммит ЛАГ арабские страны унизили США. Вашингтону показали, что у него «не слишком много веса за пределами западного мира», заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.