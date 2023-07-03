Краснодар, 3 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в нерабочее время вмешался в вооружённый конфликт на одной из улиц Краснодара, спас прохожего и получил огнестрельное ранение, сообщила 3 июля пресс-служба краевого главного управления МВД в Telegram-канале.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, утром 3 июля на улице Красноармейской двое мужчин поссорились, после чего один из них в нетрезвом состоянии начал угрожать второму охотничьим ружьем.

Проходивший мимо оперуполномоченный городского уголовного розыска обезоружил и задержал правонарушителя, во время задержания произошел неконтролируемый выстрел.

«Полицейский получил касательное огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817269" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Краснодаре полицейский получил ранение, разнимая пьяную ссору на улице

Как сообщало ИА Регнум, актёра Антона Падерина приговорили к двух годам лишения свободы условно в Санкт-Петербурге за драку с сотрудником полиции.

В суде было установлено, что 17 апреля подсудимый находился в помещении аэропорта «Пулково» в нетрезвом состоянии, в ответ на правомерные действия инспектора ЛО МВД России не менее одного раза толкнул его.