В Краснодаре полицейский получил ранение, разнимая пьяную ссору на улице
В Краснодаре полицейский вмешался в конфликт и получил огнестрельное ранение
Краснодар, 3 июля, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в нерабочее время вмешался в вооружённый конфликт на одной из улиц Краснодара, спас прохожего и получил огнестрельное ранение, сообщила 3 июля пресс-служба краевого главного управления МВД в Telegram-канале.
По данным ведомства, утром 3 июля на улице Красноармейской двое мужчин поссорились, после чего один из них в нетрезвом состоянии начал угрожать второму охотничьим ружьем.
Проходивший мимо оперуполномоченный городского уголовного розыска обезоружил и задержал правонарушителя, во время задержания произошел неконтролируемый выстрел.
«Полицейский получил касательное огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Как сообщало ИА Регнум, актёра Антона Падерина приговорили к двух годам лишения свободы условно в Санкт-Петербурге за драку с сотрудником полиции.
В суде было установлено, что 17 апреля подсудимый находился в помещении аэропорта «Пулково» в нетрезвом состоянии, в ответ на правомерные действия инспектора ЛО МВД России не менее одного раза толкнул его.