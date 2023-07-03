Москва, 3 июля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Девять человек, в том числе один ребёнок, обратились за медицинской помощью, по предварительным данным, после употребления мяса медведя в селе Куанда Каларского округа Забайкальского края. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба региона.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По информации медиков, пострадавшие употребили в пищу мясо медведя и вскоре почувствовали недомогание.

Отмечается, что 4 июля их доставят в Читу для обследования и установления точного диагноза.

Уточняется, что образцы дикого мяса были изъяты, они будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

«Госветслужба Забайкалья по поручению губернатора принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания», — приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Андрея Лима.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня прокуратура Бурейского района объявила о начале проверки в детском лагере «Белые горы» из-за массового отравления. Сообщалось, что 70 детей обратились к медикам с жалобами на рвоту и боль в животе.

В тот же день Роспотребнадзор сообщил, что причиной вспышки заболеваемости в лагере стал норовирус. Источником заболевания оказались трое сотрудников пищеблока, скрывшие, что сами заболели.

Ведомство сообщило о десятерых госпитализированных детях. Проверка выявила в пищеблоке многочисленные нарушения санитарных правил. Деятельность лагеря приостановили.