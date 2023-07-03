Киев, 3 июля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что на артёмовском направлении вновь ведутся тяжёлые бои, а российские войска могут начать наступление на Часов Яр.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно жарко», — приводит его слова издание «Украинская правда».

Сырский добавил, что есть угроза наступления Вооружённых сил РФ на город Часов Яр в ДНР, который временно находится под контролем ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Сырский в интервью The Guardian заявил, что ВС России выстраивают прочную оборону и предугадывают действия ВСУ. По его словам, российские войска пытаются перехватить инициативу, и их нельзя недооценивать. Он также признал, что в целом ситуация на передовой для ВСУ сложилась тяжёлая.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 3 июля сообщил, что ВСУ потеряли около 20 тысяч человек после начала наступления на территории региона. Он отметил, что у Киева нет достижений, несмотря на значительные потери. Российские военные пресекают деятельность диверсионно-разведывательных групп и отбрасывают противника на исходные позиции.