Москва, 3 июля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В Москве скончалась самая пожилая жительница Пелагея Скрипова, ей было 107 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Максим Богодвид

В 2022 году департамент труда и социальной защиты столичной мэрии сообщал, что женщина 1915 года рождения является самой пожилой жительницей столицы. Эта жительница умерла 1 июля на 108-м году жизни. Как уточнил источник ИА Регнум, женщину зовут Пелагея Александровна Скрипова. Она скончалась в своей квартире в Обручевском районе столицы.

«В квартире на улице Саморы Машела в Юго-Западном административном округе Москвы было обнаружено тело 107-летней женщины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Пелагея Александровна Скрипова родилась 10 октября 1915 года. Она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».