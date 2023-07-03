Москва, 3 июля, 2023, 17:31 — ИА Регнум. На Центральной почтовой таможне в одной из посылок обнаружили корпуса мин времен Второй мировой войны. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

ФТС России

Отмечается, что посылка направлялась в США, в ней находились два корпуса противопехотных мин без взрывателя.

Уточняется, что находку времен Второй мировой войны обнаружили при помощи рентген аппарата.

«Опытный инспектор на экране увидел предмет, конструктивно схожий с противопехотной миной. В документах отправитель указал, что посылает уличные ретро фонари», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почтовое отправление было передано сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время полицейские проводят проверку, посылка была изъята.

Как передавало ИА Регнум, в мае на почту в логистическом центре Внуково (Москва) пришла посылка с оружием. В посылке, отправленной «Почтой России», находились четыре автомата, которые было видно, так как они порвали пакет.

В конце апреля в лесополосе недалеко от МКАД нашли гранату. Боеприпас — предположительно, РГД-5 — был обнаружен под линией электропередачи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817264" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Центральной почтовой таможне обнаружили корпуса мин времён войны

Спасатели в Венгрии обнаружили на озере Балатон, возле деревни Балатонфекаяр, более 80 мин и гранат времён Второй мировой войны. Кроме того, у озера обнаружили боеприпасы немецкого производства: три снаряда калибра 45 мм, противотанковую мину Т Mi и 5 кг патронов калибра 7,62 мм.

В мае 2022 года противотанковые мины и авиационные бомбы времён Второй мировой войны обнаружили в румынской столице Бухаресте. Их нашли во время работ по строительству новой дороги.