Лондон, 3 июля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Эстонии Кайей Канепи в матче первого круга Уимблдона-2023. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

SANDER KONING/EPA/TASS Теннисистка Вероника Кудерметова

Кудерметова 14 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету её соперницы три эйса, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейка из трёх.

В матче второго круга Кудерметова сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Питон Стирнс (США).

Как ранее сообщало ИА Регнум, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Австралии Максом Пёрселлом в первом круге Уимблдона. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4.