Ижевск, 3 июля, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Бывший мэр Ижевска бизнесмен Денис Агашин потребовал, чтобы городская клиническая больница вернула ему подаренные окна, потолки и сантехнику. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

vk/Денис Агашин Бывший мэр Ижевска Денис Агашин

Предприниматель, до 2017 года состоявший в партии, до недавнего времени посещал больницу №6 и был доволен обслуживанием. Он предложил отремонтировать кабинет семейного врача и выделил для этого 60 тыс. рублей.

«Однако теперь ГКБ №6 получила от него письмо с требованием всё вернуть», — приводит РИА Новости сообщение партии.

Речь идёт о пластиковых окнах и дверях, навесных потолках и санитарно-техническом оборудовании. В письме бизнесмен объяснил, что хочет получить подарки назад, так как перестал посещать кабинет семейного врача. Он предупредил больницу, что сам оплатит услуги по демонтажу, погрузке и вывозу «личного имущества».

В партии действия Агашина осудили. В больнице подтвердили, что получили от бизнесмена письмо, но не стали комментировать свои дальнейшие действия.

Денис Агашин в 2009–2010 годах был министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, а в 2010–2015 годах — мэром Ижевска. Правительство Удмуртии наградило его почётной грамотой за вклад в развитие республики.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Агашин приобрёл в центре Ижевска объект культурного наследия регионального значения — здание магазина купца Василия Оглоблина. Чиновник победил в открытом конкурсе и купил здание за 6,34 млн рублей. Изначально двухэтажное старинное здание с пристроем площадью около 500 квадратных метров выставлялось на торги за 12,05 млн рублей.