Варшава, 3 июля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Немецкие системы противоракетной обороны Patriot останутся в Польше как минимум до конца 2023 года, заявил 3 июля польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в своём Twitter.

Иван Шилов ИА Регнум ЗРК Patriot

«Мы ценим присутствие немецких Patriot на польской земле. Мы понимаем опасность и то, что происходит за нашей восточной границей. Эти риски всё ещё актуальны», — написал он по итогам встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

Блащак добавил, что Польша договорилась о том, чтобы система Patriot оставалась в Польше как минимум до конца 2023 года.

Как ранее передавало ИА Регнум, Германия временно предоставила Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot в связи с падением 15 ноября 2022 года на территории соседнего государства украинской ракеты. Инцидент привёл к гибели двух граждан Польши.

В апреле немецкие СМИ сообщали, что системы ПВО будут оставаться в Польше лишь до июня, после чего Блащак высказался за более длительное их пребывание в стране. В апреле представитель министерства обороны Германии уточнял, что ФРГ в 2023 году планирует убрать Patriot с восточных границ Польши и Словакии.

Всего в Польше развернуто три немецкие системы противоракетной обороны, которые обслуживают около 320 военнослужащих бундесвера.