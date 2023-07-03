Варшава, 3 июля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Читатели польского издания Gazeta подвергли критике премьер-министра Матуеша Моравецкого после его обращения к НАТО с просьбой разместить ядерное оружие на территории страны.

Иван Шилов ИА Регнум Матеуш Моравецкий

«Значит, будем в списке на ядерное уничтожение», — отметил один из читателей.

Другой комментатор напомнил, что ядерное оружие является угрозой для всех. Он написал, что лиц, которые намерены разместить ядерное оружие в Польше, нужно срочно отстранить от власти, поскольку они угрожают жизни граждан республики.

Третий пользователь обратил внимание на то, что американцам совершенно всё равно, что будет с поляками.

«Мы представляем для них интерес разве что в качестве пушечного мяса, как и жители Украины», — отметил он.

Ещё один читатель высказал мнение о том, что поляки страдают от нехватки воображения и инстинкта самосохранения, именно поэтому во время войн они гибнут миллионами.

«Комплекс неполноценности в сочетании с зашкаливающей манией величия — гремучая смесь», — написал другой комментатор.

Читатели отметили, что нужно отстранить от власти таких политиков, которые принесут несчастье жителям.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша обратилась с просьбой к Североатлантическому альянсу разместить на территории республики ядерное оружие США. Такое желание он объяснил тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

О размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились в марте 2023 года. Москва направила Минску ракетный комплекс «Искандер», который может нести ядерный снаряд. Путин подчеркнул, что Россия не передаёт оружие Белоруссии, а лишь размещает его в республике. Глава государства также указал, что США на протяжении десятков лет размещают своё ядерное оружие в других странах.

Лукашенко заявил о готовности незамедлительно применить ядерное оружие при агрессии в отношении республики. По мнению белорусского лидера, никто не захочет конфликтовать со страной, обладающей ядерным оружием.