Москва, 3 июля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Трёхкратный чемпион мира по самбо, заслуженный тренер СССР и России Николай Баранов скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщила 3 июля пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

«Всероссийская федерация самбо выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Владимировича. Скорбим», — говорится в сообщении.

Причину смерти в пресс-службе не назвали.

Николай Баранов тренировался у Николая Медведева. С 1984 по 1995 год работал тренером в школе самбо города Кстово Нижегородской области. Позднее руководил фирмами «Спорт-фонд» и «Спорт-плюс».

Баранов выигрывал чемпионаты СССР, Европы и мира по самбо. В числе его воспитанников — первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер Владимир Путин 4 июня в приветствии участникам Кубка президента РФ по самбо заявил, что этот вид спорта воспитывает в человеке высокие морально-волевые качества. Самбо динамично развивается, число его преданных поклонников растёт, отметил президент.