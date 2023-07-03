Тегеран, 3 июля, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Эсминец ВС Ирана Damavand-2 будет оснащён гиперзвуковыми ракетами, передаёт телеканал Press TV со ссылкой на главнокомандующего ВМС республики Шахрама Ирани.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, эсминец будет также иметь на вооружении другие ракеты и средства противовоздушной обороны.

Главнокомандующий подчеркнул, что эсминец обладает новейшими разведывательными и боевыми системами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ирани заявил, что иранские эсминцы будут оснащены крылатыми ракетами «Абу Махди».

По его словам, возможности Ирана по созданию крылатых ракет класса «земля-земля» значительно возросли, отметив, что иранские эсминцы впервые выйдут в море с 8 пусковыми установками крылатых ракет.