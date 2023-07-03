Москва, 3 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Москве задержан проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Назаров. Об этом 3 июля сообщают «Известия».

РИА Новости/ Владимир Трефилов Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Максим Назаров

Отмечается, что Назаров обвиняются в мошенничестве, а именно в участии в фиктивном трудоустройстве в университет сотрудников Минобрнауки.

29 июня Тверской суд Москвы избрал Назарову меру пресечения в виде запрета определённых действий, — такая информация содержится в базе Мосгорсуда Москвы. Назарову запрещено пользоваться мобильной связью, интернетом, общаться с сотрудниками Минобрнауки и РАНХиГС.

По информации telegram-канала Baza, Назарова задержали 27 июня, после чего он провёл несколько суток в изоляторе временного содержания. Дело проректора университета ведёт главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

Назаров стал врио ректора РАНХиГС в 2022 году, сменив на этом посту Владимира Мау, которого задержали по делу о мошенничестве и предъявили обвинения по двум эпизодам. Вскоре Назарова на этой должности сменил Алексей Комиссаров.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылёва. В ведомстве рассказали, что обвиняемый совершил растрату бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ.

В июле 2022 года суд арестовал проректора РАНХиГС Ивана Федотова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.