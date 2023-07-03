Москва, 3 июля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании вернуть Крымский полуостров — это, в первую очередь, не задача киевских властей, а мечта США и НАТО. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент Украины заявил в интервью каналу CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым, несмотря на проблемы с контрнаступлением. Он подчеркнул, что невозможно представить Украину без Крыма. По словам Зеленского, ВСУ не готовы отступать, пока полуостров находится в составе России. На вопрос корреспондента CNN, возможен ли сценарий, при котором Украина может оставить Крым, украинский лидер ответил, что это уже не будет считаться победой.

По мнению сенатора Джабарова, эти заявления в первую очередь транслируют не украинскую позицию, а желание Запада.

«Крым — это заветная мечта НАТО и США. Они хотят этого, чтобы отрезать Россию от Чёрного моря, где они смогут разместить свой флот и военные базы», — рассказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что полуостров вернулся в состав России в 2014 году путём проведения референдума, то есть с учётом воли и желания самих жителей Крыма. Кроме того, как отметил Джабаров, это была полностью законная процедура с учётом неправомерности поступка советских властей в 1954 году. Сенатор подчеркнул, что уже девять лет Крым официально является частью России, и покушение на него стоит расценивать как атаку на всё государство.

«Крым навсегда вернулся в состав России. Он равнозначен защите Родины. Пусть Зеленский вообще даже не упоминает Крым! Пусть эту тему даже забудет!» — заявил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, военные стратеги в Киеве заверили директора ЦРУ Уильяма Бёрнса, что твёрдо намерены вернуть значительную часть бывших украинских территорий к осени. Украинские власти также рассчитывают разместить артиллерию и ракеты у границы Крыма, продвинуться на восток, а уже после этого начать переговоры с Россией.

1 июля Зеленский заявил, что мирные переговоры по Украине возможны, если президент России Владимир Путин отступит к границам 1991 года, в которые, по его мнению, входят и Донбасс, и Крым. Существующие границы он назвал «не нашими».

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. Он подчёркивал, что ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.