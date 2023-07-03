Москва, 3 июля, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил (ВС) России впервые прокомментировал попытку вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу

«Не могу не затронуть ещё один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш Верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23–25 июня дестабилизировать обстановку в России», — сказал он.

По словам министра обороны, попытка мятежа провалилась прежде всего потому, что личный состав вооружённых сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.

«Благодарю личный состав за добросовестную службу», — заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным на военной технике прибыли в Ростов-на-Дону, откуда часть сил направилась в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин в этот же день назвал случившееся вооружённым мятежом и подчеркнул, что власти не допустят раскола страны.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением переговоров с Пригожиным. Согласовав действия с российским лидером, он договорился о деэскалации, после чего колонна «Вагнера» остановилась, также бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. Им предложили несколько вариантов дальнейших действий. Это подписание контракта с Минобороны, возвращение домой к семьям или возможность отправиться в Белоруссию.