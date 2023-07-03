Москва, 3 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Несмотря на то, что предложенное Минтрудом РФ повышение минимального размера оплаты труда на 18,5% в целом положительно скажется на экономике, у отдельных бизнесменов могут возникнуть трудности, которые обернутся ростом нагрузки на персонал и уходом «в тень». Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 июля заявила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Дарья Антонова ИА Регнум

По её словам, повышение МРОТ положительно скажется на доходах граждан и российской экономике. Дополнительные деньги в экономике — это повышение потребительского спроса, а значит, рост деловой активности и экономический рост.

«Но вот для бизнеса это может быть проблематично из-за роста расходов на персонал. И если предприниматель должен повысить заработную плату, а средств для этого недостаточно, то он будет искать источники оптимизации расходов за счёт сокращений, роста нагрузки на персонал, ухода «в тень» или роста цен на продукцию. А значит, возникают условия для роста инфляции», — сказала она.

В свою очередь, Татьяна Бондаренко, заместитель директора Высшей школы финансов, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, констатировала, что увеличение МРОТ — это сигнал того, что страна усиливает социальные гарантии населения. Это тот путь, который гарантирует рост заработных плат, но не в виде компенсации роста ценовых параметров, а в качестве «прокачки» ресурсов через бюджетные каналы с целью насыщения региональных бюджетов в ближайшем будущем.

«Поднимаем МРОТ, соответственно, отчисления от работодателей на фонд оплаты труда увеличиваются, наполняется региональный бюджет. В следующий период эти ресурсы поступают в программы развития регионов. То есть это не «вертолётные деньги», а именно те суммы, которые позволяют получить дивиденды в будущем», — объяснила Бондаренко.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам руководителя Минтруда РФ Антона Котякова, его ведомство подготовило законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%.

В Госдуме эту идею поддержали. Так, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия») заявил корреспонденту ИА Регнум, что этот законопроект справедлив и необходимость увеличения МРОТ уже давно назрела.

С ним согласился член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия»), который, во-первых, напомнил, что Минтруд РФ реализует предложение, которое было высказано президентом, а во-вторых, толкает вперёд систему оплаты труда в российской экономике.