Москва, 3 июля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Законопроект о повышении в России с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% следует поддержать целиком и категорически, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев («Единая Россия»). Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что Минтруд РФ в данном случае реализует предложение, которое было высказано президентом.

«У нас в конституции с 2020 года закреплено, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека. Но президент предложил ввести опережающий порядок роста минимального размера оплаты труда. Он должен расти более быстрыми темпами, чем прожиточный минимум. И более того, он конкретно предложил с 1 января 2024 года поднять МРОТ на 18,5%. Вообще, в планах, которые ранее заявлялись Министерством труда, к 2025 году МРОТ должен превысить прожиточный минимум на 30%», — заметил Исаев.

Он заявил, что, безусловно, целиком и полностью поддерживает предложение о повышении МРОТ на 18,5%, потому что оно находится в русле предложений президента — обеспечить в России опережающий рост заработной платы.

«Какие инструменты есть у власти для того, чтобы обеспечить рост зарплат? Это, с одной стороны, заработные платы бюджетников, которые так или иначе влияют на рынок труда, и это МРОТ», — сказал Исаев.

По его мнению, повышение МРОТ толкает вперёд систему оплаты труда в российской экономике. И опережающий рост заработной платы в условиях наметившегося промышленного роста — безусловно правильное решение.

При этом он не согласился с прогнозами о том, что повышение МРОТ может обернуться ростом инфляции. Исаев считает, что это не совсем оправданные опасения, так как в России на сегодняшний день достаточно низкий уровень инфляции, а рост заработных плат в любом случае идёт.

«Расширяется производство в оборонных предприятиях и связанных с ними. И там для того, чтобы привлечь рабочие кадры, повышается заработная плата. И если МРОТ не повышать, произойдёт рывок — у одной части трудящихся зарплаты резко вырастут по сравнению с другими. Поэтому повышение МРОТ, конечно, необходимо», — убеждён парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко («Единая Россия»), инициатива о повышении МРОТ на 18,5% совершенно справедлива, так как РФ по минимальному размеру оплаты труда отстаёт от большинства развитых стран мира.

В свою очередь, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова убеждена, что увеличение МРОТ на 18,5% будет способствовать дополнительным доходам в бюджетах всех уровней. По её словам, в первую очередь это коснётся региональных бюджетов, потому что в них поступает основной подоходный налог, составляющий их главную доходную базу. Кроме того, увеличение уровня МРОТ напрямую затронет заработную плату не менее чем 4,8 млн жителей России.

Также отметим, что о предстоящем повышении МРОТ 3 июля заявил глава Минтруда Антон Котяков, сообщивший, что его ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.