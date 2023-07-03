Москва, 3 июля, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Инициатива Минтруда РФ о повышении в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года совершенно справедлива, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»). Об этом он заявил 3 июля корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это инициатива, которая уже давно назрела, — сказал он. — По минимальному размеру оплаты труда мы отстаём от большинства развитых стран мира. И даже от Китая, который ещё совсем недавно был далеко позади нас. Поэтому инициатива Минтруда РФ совершенно справедлива. Она потребует значительных средств для бюджетников, потому что в реальном секторе экономики эта проблема во многих отраслях уже решена. И там минимальный размер оплаты труда соответствует и даже превышает то, что намечается с 1 января 2024 года».

При этом он согласился, что при таком повышении МРОТ есть риск усиления инфляционных процессов в экономике, но констатировал, что неправильно «просто сидеть и наблюдать за тем, как всё дорожает без роста МРОТ».

Кроме того, парламентарий признался, что он сомневается в том, что правительство выступит против этого законопроекта, так как изначально это была инициатива президента. Поэтому, как подчеркнул Тарасенко, он более чем уверен в том, что этот законопроект будет поддержан правительством и принят Государственной думой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, его ведомство подготовило законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%. Как подчеркнул глава ведомства, последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

По мнению зампреда правительства России Татьяны Голиковой, увеличение уровня МРОТ с начала 2024 года на 18,5% будет способствовать появлению дополнительных доходов в бюджетах всех уровней. Она уточнила, что увеличение уровня МРОТ напрямую затронет заработную плату не менее чем 4,8 млн жителей РФ.