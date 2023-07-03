Белгород, 3 июля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ обстреляли село Кукуевка в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил 3 июля глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады, один автомобиль получил ущерб.

«Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается», — добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия дважды в течение дня 2 июля обстреляла село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области. Никто в результате атаки не пострадал. Повреждения получили заборы и некоторые дома.