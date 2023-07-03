Москва, 3 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Митта попал в реанимацию. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в медучреждении.

РИА Новости/Евгения Новоженина Народный артист России Александр Митта

«Он находится в реанимации», — приводит агентство слова собеседника.

Актёр, кинорежиссёр и сценарист Александр Митта родился в Москве 28 марта 1933 года. Он стал выпускником режиссёрского факультета Всероссийского государственного университета кинематографии, его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссёра в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил совместно с Алексеем Салтыковым фильм «Друг мой Колька». Митта также работал над фильмами «Экипаж» и «Таёжный роман».