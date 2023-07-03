Москва, 3 июля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь покинули компанию, сообщила 3 июля пресс-служба соцсети.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке VK, технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь приняли решение покинуть компанию и заняться собственным проектом», — сказано в релизе.

В сообщении уточняется, что с 3 июля управление социальной сетью «ВКонтакте» будет осуществлять коллегиальный орган — управляющая команда. В её состав войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте».

Ранее руководство другой российской социальной сети — ЯRUS — приняло решение приостановить деятельность на неопределённый срок. Уточняется, что причиной приостановки деятельности соцсети, которая была заявлена как альтернатива нескольким заблокированным в России ресурсам, названа нестабильная политическая ситуация. Поясняется, что руководство соцсети находится в поиске новых инвесторов.

Бывший гендиректор «ВКонтакте, а ныне глава Telegram Павел Дуров тем временем в конце июня анонсировал появление формата коротких видеоисторий — «сториз» (Stories) в мессенджере. Как уточнил Дуров, появление функции Stories ознаменует новую эру в Telegram и мессенджер станет «более весёлым и социальным», чем сейчас.

Как передавало ИА Регнум, в России 1 марта 2023 года вступили в силу новые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Запрещается использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Речь идёт о Discord, Microsoft Teams, Skype for Business Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.