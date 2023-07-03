Белгород, 3 июля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Над селом Борки Белгородской области сбит беспилотник, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 3 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки», — написал Гладков.

Он добавил, что оперативные службы уточняют последствия.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля Гладков написал, что над территорией региона сбили беспилотник украинских войск самолётного типа. По его словам, дрон уничтожили средствами ПВО.

Позднее глава региона сообщил, что ВСУ два раза в течение дня обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. Он уточнил, что в результате пострадавших нет.