Москва, 3 июля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) России по состоянию на 1 июля составила 6,446 трлн рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Сегодня с учётом всех переоценок ликвидная часть составляет 6 трлн 446 млрд рублей», — сказал он, выступая в комитете Госдумы по бюджетам и сборам.

Министр добавил, что всё остальное — это неликвидная часть, к которой относятся вложения в объекты, проекты и прочее.

Общий объем фонда на сегодняшний день составляет 12,3 трлн рублей, тогда как на 1 января его размер недотягивал до 10,5 трлн рублей, отметил Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 4 апреля назвал правильным бережное отношение к средствам ФНБ, однако указал, что сейчас удалось освободить часть денег.

Глава государства указал, что некоторые из крупных проектов, включая финансируемые из средств ФНБ, в связи с рядом обстоятельств, в том числе — санкциями западных стран, сдвигаются на более отдаленную перспективу.