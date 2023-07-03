Москва, 3 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В Запорожской области Вооружённые силы России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

По её данным, на запорожском направлении около населённого пункта Марфополь Запорожской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

Отмечается, что около населённых пунктов Малокатериновка, Успеновка и города Орехова Запорожской области были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 65-й, 23-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Змиевка в Херсонской области.

Около населённых пунктов Работино Запорожской области и Урожайное ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что ВСУ с 4 июня потеряли на всех направлениях порядка 2,5 тысячи единиц различного вооружения.