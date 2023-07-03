Киев, 3 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Украинское руководство ничего не скрывает от ЦРУ США, а разведслужбы обеих стран наладили общение. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее сообщалось о недавней поездке в Киев директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Там Бёрнс встретился с Зеленским и сотрудниками украинской разведки. Комментируя это, лидер киевского режима заявил, что обсуждает с главой американской спецслужбы «важные вещи» — нужды Украины и то, как она готова действовать.

«У нас нет никаких секретов от ЦРУ, поскольку у нас хорошие отношения. Наши разведслужбы общаются друг с другом», — сказал Зеленский.

Он добавил, что наладил хорошие отношения с Бёрнсом и рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с боевыми действиями.

Газета The Washington Post ранее сообщила о тайной встрече Зеленского и Бёрнса, в ходе которой обсуждались планы Киева по возвращению контроля над освобождёнными Россией территориями.

Как сообщало ИА Регнум, военные стратеги в Киеве заверили Бёрнса, что твёрдо намерены вернуть значительную часть бывших украинских территорий к осени. Украинские власти также рассчитывают разместить артиллерию и ракеты у границы Крыма, продвинуться на восток, а уже после этого начать переговоры с Россией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 3 июля заявил, что украинская армия не достигла целей ни на одном из направлений. По его словам, отсутствие у ВСУ успехов говорит о мастерстве российских бойцов, а также о том, что ожидания Киева от хвалёного западного оружия явно завышены.