Москва, 3 июля, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили за сутки четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 3 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«В районах населённых пунктов Торское, Ямполовка (ДНР) и Макеевка (ЛНР) слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены четыре атаки противника», — сказал Конашенков.

Кроме того, он отметил, что скопления живой силы и техники ВСУ поражены около населённых пунктов Торское, Терны (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ пресекли действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на краснолиманском направлении. За сутки ВСУ потеряли более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».